Mobilità sostenibile: Atena, il distretto ad alta tecnologia di Napoli, tra le cento eccellenze made in Italy (Di martedì 14 luglio 2020) La transizione che vive il nostro Paese viene raccontata da fondazione Symbola ed Enel, in collaborazione con Fca, attraverso cento storie di aziende, università, centri di ricerca e realtà del terzo settore che rappresentano la filiera della e-mobility. Tra queste storie di successo c’è anche Atena, il distretto di alta tecnologia nei settori ambiente ed energia, con sede a Napoli, che opera a stretto contatto con imprese, centri di ricerca e atenei. Atena, con l’Adler di Paolo Scudieri, ha convertito a idrogeno i veicoli Fiat Qubo e Piaggio Ape Classic, mentre con Enea e università di Napoli Parthenope ha sviluppato veicoli elettrici leggeri in linea con i paradigmi di sostenibilità, connessione e ... Leggi su ildenaro

