Migranti, il Viminale: «Per i positivi quarantena anche negli ospedali militari. Bando per noleggio delle navi» (Di martedì 14 luglio 2020) Migranti positivi, prime mosse del Governo. Continua ad essere rivolta «la massima attenzione per la tutela della sicurezza sanitaria dei cittadini in particolare in quelle regioni, come la... Leggi su ilmessaggero

