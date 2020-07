Migranti: 11 positivi al COVID-19 sbarcati a Pozzallo (Di martedì 14 luglio 2020) Dei 66 Migranti sbarcati ieri a Pozzallo, nel Ragusano, 11 sono risultati positivi al test del coronavirus. Il personale sanitario dell’Asp di Ragusa, ha sottoposto gli immigrati al tampone e una volta riscontrata la positività al COVID-19 li ha isolati presso una struttura individuata e messa a disposizione dalla Prefettura di Ragusa. Inizialmente, dopo il test sierologico, i positivi erano risultati essere 19, ma i tamponi hanno confermato il contagio solo per 11 di loro.Musumeci contro il ministero dell’Interno: "Giocano col fuoco"La notizia della positività degli 11 Migranti sbarcati a Pozzallo è stata commentata su Facebook dal governatore della Regione Sicilia, ... Leggi su blogo

Fontana3Lorenzo : Invece di fermare gli arrivi il governo vuole requisire caserme e navi per i migranti positivi al #coronavirus?! - LegaSalvini : ++ COVID: SONO 26 I MIGRANTI POSITIVI AL VIRUS SBARCATI A ROCCELLA IONICA ++ - MediasetTgcom24 : Migranti, Viminale: 'Useremo anche ospedali militari per positivi al Covid' #migranti - Elisabe94838092 : RT @LegaSalvini: BOMBA MIGRANTI IN SICILIA, IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MUSUMECI VS CONTE: 'CI SONO DECINE DI POSITIVI AL COVID' https://t.… - antoniobi63 : RT @doluccia16: Più di trenta agenti di polizia, sono stati messi in quarantena per contatti con i migranti arrivati a Roccella Jonica due… -