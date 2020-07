Lombardia | Cade l’obbligo della mascherina nei luoghi aperti (Di martedì 14 luglio 2020) Lombardia E’ caduto l’obbligo, a partire da domani, di indossare la mascherina nei luoghi pubblici. Resta invece necessario l’uso nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici di trasporto. In Lombardia Cade l’obbligo della mascherina. Nei luoghi all’aperto, infatti, i cittadini saranno liberi di non indossarla e di poter camminare liberamente come un tempo. Anche … L'articolo Lombardia Cade l’obbligo della mascherina nei luoghi aperti è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

