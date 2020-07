Le “minacce” di Travaglio fanno volare la Meloni: crollo Pd-M5S, aumenta solo FdI (Di martedì 14 luglio 2020) Un sondaggio da urlo, quello di Giorgia Meloni, che nel sondaggio del lunedì, firmato da Swg per conto di Enrico Mentana e della Sette, si staglia negli orientamenti degli elettori come unico leader in crescita col proprio partito. In calo, contemporaneamente, Lega, M5S e Pd, in crescita inarrestabile Fratelli d’Italia, che aumenta ancora i consensi, segnando un +0,5% rispetto alla settimana scorsa e attestandosi al 14,5%, a un tiro di schioppo dai grillini. Effetto Travaglio sulla Meloni… A quanto pare, quell’ennesimo articolo all’insegna dell’odio, pubblicato qualche giorno fa da Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, in cui si incitava a una mobilitazione “partigiana” contro i nuovi fascisti, ha fatto bene, molto bene a Giorgia Meloni. ... Leggi su secoloditalia

SalvoM51 : RT @SecolodItalia1: Le “minacce” di Travaglio fanno volare la Meloni: crollo Pd-M5S, aumenta solo FdI - RenatoGianmarco : RT @SecolodItalia1: Le “minacce” di Travaglio fanno volare la Meloni: crollo Pd-M5S, aumenta solo FdI - SecolodItalia1 : Le “minacce” di Travaglio fanno volare la Meloni: crollo Pd-M5S, aumenta solo FdI - zampolex : @unsorsodicaffe @GiovaValentini Soci di minoranza non possono nuocere Conte cambia spesso idea, ma da giurista è co… - GioTweet68 : @AlRobecchi @CarloCalenda L'articolo faceva cagare. Una stronzata scritta in stile Travaglio. A lei le minacce sono… -

Ultime Notizie dalla rete : “minacce” Travaglio