Lancet: «Il declino dell’Homo sapiens sta per cominciare» (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo il calo della popolazione italiana segnalato dall’Istat per il 2019, una ricerca internazionale pubblicata dalla rivista The Lancet descrive la rivoluzione demografica che ci attende da qui alla fine del secolo. Secondo lo studio realizzato dai ricercatori dell’università di Seattle guidati da Christopher Murray, siamo davvero alla vigilia di mutamenti epocali. Un dato per tutti: poco dopo la metà del secolo, la popolazione mondiale raggiungerà un picco vicino ai dieci miliardi. POI, PER LA PRIMA VOLTA dalla comparsa dell’Homo … Continua L'articolo Lancet: «Il declino dell’Homo sapiens sta per cominciare» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

