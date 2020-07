L’amore per Naya Rivera inonda i social: le reazioni del cast di Glee e di Hollywood alla morte dell’attrice (Di martedì 14 luglio 2020) Il ritrovamento del corpo senza vita di Naya Rivera chiude nel modo più tristemente prevedibile le lunghe e difficoltose operazioni di ricerca condotte dalla polizia della contea di Ventura, in California. Ma che dall'esito di queste ricerche fosse difficile attendersi qualcosa di diverso non attenua il dolore per la perdita di una giovane donna, amata e rispettata non soltanto da chi ne ha incrociato il percorso professionale. Detto ciò, è stato proprio il cast di Glee a dar voce ai pensieri più affettuosi nei confronti della collega, condividendo alcuni messaggi sui social dopo aver atteso l'identificazione del cadavere rinvenuto dalle autorità sul lago Piru. https://twitter.com/NineDaves/status/1282757488803282945 Lea Michele, criticata e ... Leggi su optimagazine

