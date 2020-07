Kygo Tina Turner, insieme nel remix di “What’s Love Got To Do With It” (Di martedì 14 luglio 2020) Dopo aver ridato vita alla splendida voce della scomparsa Whitney Houston sulla loro coperTina di “Higher Love” di Steve Winwood la scorsa estate, Kygo si sta preparando per l’uscita del suo prossimo crossover pop. Questa volta, il dj norvegese ha chiamato a sé una delle più grandi artiste mondiali ancora in attività ovvero Tina Turner in un remix del suo classico del 1984 “What’s Love Got To Do With It“. Ad oggi, né Kygo né Tina Turner hanno rilasciato un’anteprima della canzone, ma hanno condiviso quella che si presume sia la coperTina del singolo per il remix. Accanto alle ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

