Kelly Preston muore la moglie di John Travolta aveva 57 anni

E' morta Kelly Preston, la moglie di John Travolta era affetta da un tumore al seno, sui social tante le frasi di cordoglio e un post commovente della figlia Ella John Travolta ha dovuto salutare la moglie, Kelly Preston, compiendo qualcosa che probabilmente lo ha fatto soffrire maggiormente. Innamorati da sempre, complici e affiatati, erano una coppia solida, di quelle che non si lasciano mai. Da quando si incontrarono per la prima volta sono stati sempre insieme. I dettagli del loro incontro sono stati narrati proprio da Kelly in un'intervista diverso tempo fa. Lei era in una saletta d'attesa da sola, quando improvvisamente era comparso John Travolta ...

