Incidente stradale sulla Statale 16: feriti nello scontro tra due auto, rallentamenti in direzione Foggia (Di martedì 14 luglio 2020) A causa di un Incidente tra Torre a Mare e San Giorgio, nel Comune di Bari, si registra traffico rallentato con code sulla Statale 16 Adriatica, in direzione Foggia. Nel sinistro, avvenuto al km 813, ... Leggi su foggiatoday

Carlo_A_Macc : RT @docflipperino1: Commentate voi. Io non ce la faccio ?????????? - hugmelanaa : ? The Vampire Diaries Dopo aver perso i genitori in un incidente stradale, Elena Gilbert e suo fratello Jeremy si… - ScrivoArte : RT @SocratePazzoide: Reggio Calabria, giovane finisce al pronto soccorso dopo incidente stradale: mamma e moglie litigano per chi deve entr… - elena_ele6 : RT @docflipperino1: Commentate voi. Io non ce la faccio ?????????? - sararigby7 : RT @docflipperino1: Commentate voi. Io non ce la faccio ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente stradale Patti, grave incidente stradale all'alba. Un ferito AMnotizie.it Rieti, lavori alla rotatoria di viale Fassini: nuova strada per il depuratore spezzerà la pista ciclabile

RIETI - La pista ciclabile, nel tratto che fiancheggia la rotatoria di viale Fassini, potrebbe subire una brusca interruzione del percorso se sarà realizzato uno svincolo stradale per consentire ...

F1 Ferrari, Brawn: "Maranello ha una lunga strada davanti"

Il manager britannico, parlando al sito ufficiale Formula1.com, ha analizzato il Gran Premio della Stiria dove Leclerc, che partiva dalla 14a posizione, per troppa foga è saltato sulla monoposto del c ...

RIETI - La pista ciclabile, nel tratto che fiancheggia la rotatoria di viale Fassini, potrebbe subire una brusca interruzione del percorso se sarà realizzato uno svincolo stradale per consentire ...Il manager britannico, parlando al sito ufficiale Formula1.com, ha analizzato il Gran Premio della Stiria dove Leclerc, che partiva dalla 14a posizione, per troppa foga è saltato sulla monoposto del c ...