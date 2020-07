Gli anziani della casa di riposo reinterpretano le copertine di album storici, per una buona causa, (Di martedì 14 luglio 2020) Un'idea geniale, che unisce l'utile al dilettevole. Era tutto nato per distrarre e intrattenere alcuni anziani , ospiti di una casa di riposo , durante il lockdown per l'emergenza . L'iniziativa, però,... Leggi su leggo

RollingStoneita : Per combattere la noia, gli anziani di una casa di riposo di Londra si sono divertiti a reinterpretare le copertine… - zitellacongatti : RT @meteorologo777: 'Il covid uccide solo gli anziani' cit. Il Dott. Gilman, medico militare, giorno dopo giorno riporta foto e nomi di tu… - Francesco_Riz : RT @meteorologo777: 'Il covid uccide solo gli anziani' cit. Il Dott. Gilman, medico militare, giorno dopo giorno riporta foto e nomi di tu… - IzzoEdo : RT @meteorologo777: 'Il covid uccide solo gli anziani' cit. Il Dott. Gilman, medico militare, giorno dopo giorno riporta foto e nomi di tu… - meteorologo777 : 'Il covid uccide solo gli anziani' cit. Il Dott. Gilman, medico militare, giorno dopo giorno riporta foto e nomi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli anziani Pd: per gli anziani estate senza servizi RomaDailyNews No ai cani nelle aree verdi, l’amministrazione pietrese ad Enpa: “Continue lamentele, ma norme come in altri Comuni”

Pietra Ligure. “Faremmo volentieri a meno di polemizzare ma, in merito alle proteste di Enpa relative al divieto di accesso per i cani in alcuni parchi pubblici cittadini, ci occorre precisare che le ...

Privacy e comunicazioni, la politica ha scelto. Ecco le nomine

HABEMUS papam. Il Parlamento italiano ha proclamato oggi i componenti dei collegi di due autorità indipendenti: Privacy e Comunicazioni. La votazione parlamentare che li ha scelti è cominciata al Sena ...

Pietra Ligure. “Faremmo volentieri a meno di polemizzare ma, in merito alle proteste di Enpa relative al divieto di accesso per i cani in alcuni parchi pubblici cittadini, ci occorre precisare che le ...HABEMUS papam. Il Parlamento italiano ha proclamato oggi i componenti dei collegi di due autorità indipendenti: Privacy e Comunicazioni. La votazione parlamentare che li ha scelti è cominciata al Sena ...