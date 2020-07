Dott. Salvatore Rainò: “Avete mentito, e continuate a farlo…Ogni corda, quando è troppo tesa, inesorabilmente si spezza.” (Di martedì 14 luglio 2020) Salvatore Rainò Medico Chirurgo Specialista in Allergologia ed Immunologia Clinica Specialista in Medicina Interna Omeopata Unicista Hanemanniano LUIMO Ricercatore Bioenergetico – PIRTSI, scrive un lungo e accorato sfogo sulla situazione attuale affidandosi ad un post su Facebook. Un appello che condividiamo con estremo piacere e che riteniamo vada letto e condiviso il più possibile. La Magistratura sana ancora esiste! E ANCORA PARLATE Oggi siamo in due a rivolgerci a voi, io e il simbolo della libertà, dell’aria, del movimento, che è la girandola al mio fianco.Facciamo il punto della situazione.Siete arrivati al non plus ultra.Avete iniziato col dirci che un pipistrello ha portato un virus.Avete raccontato che i cinesi hanno abitudini tribali e per questo hanno combinato il guaio.Avete raccontato che al mercato ... Leggi su databaseitalia

paolovarsi1 : FUORI DA VIRUS: :Questo è il mio respiro di libertà! Il dott. Salvatore Rainò sfida Bill Gates. | VP News – Blog - alberto_parini : RT @DanteLaaw: FUORI DA VIRUS: :Questo è il mio respiro di libertà! Il dott. Salvatore... - paolovarsi1 : FUORI DA VIRUS: :Questo è il mio respiro di libertà! Il dott. Salvatore Rainò sfida Bill Gates. | VP News – Blog - paolovarsi1 : FUORI DA VIRUS: :Questo è il mio respiro di libertà! Il dott. Salvatore... - paolovarsi1 : FUORI DA VIRUS: :Questo è il mio respiro di libertà! Il dott. Salvatore Rainò sfida Bill Gates. -

Ultime Notizie dalla rete : Dott Salvatore Due nuovi dirigenti in servizio al Comune di Ragusa: Salvatore Guadagnino e Donato Lamacchia RagusaOggi Sport Universitario patrimonio cittadino, Ateneo si impegnerà per la prosecuzione delle attività agonistiche

“Lo sport universitario è un patrimonio inestimabile per la città”. Con queste parole si è espresso il Rettore dell’Ateneo di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, dopo aver appreso con stupore ed incre ...

Ad Agrigento una scultura di Andrea Camilleri

Il 17 luglio di un anno fa, moriva a Roma lo scrittore Andrea Camilleri, cittadino onorario di Agrigento. Ad un anno di distanza dalla scomparsa, il Comune, la “Fondazione Teatro Luigi Pirandello” e l ...

“Lo sport universitario è un patrimonio inestimabile per la città”. Con queste parole si è espresso il Rettore dell’Ateneo di Messina, prof. Salvatore Cuzzocrea, dopo aver appreso con stupore ed incre ...Il 17 luglio di un anno fa, moriva a Roma lo scrittore Andrea Camilleri, cittadino onorario di Agrigento. Ad un anno di distanza dalla scomparsa, il Comune, la “Fondazione Teatro Luigi Pirandello” e l ...