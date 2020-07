Dalle mascherine solo al chiuso alle regole per i viaggi in aereo e in treno, la bozza del nuovo dpcm (Di martedì 14 luglio 2020) Cosa prevede il dpcm 15 luglio 2020 per contrastare l’emergenza coronavirus: ecco tutte le novità. ROMA – La discussione in Senato è in corso per l’approvazione delle misure destinate a contrastare l’emergenza coronavirus. Ecco cosa prevede il dpcm del 15 luglio 2020 che nelle prossime ore dovrebbe avere il via libera del Parlamento. Cosa prevede il dpcm 15 luglio 2020 Con il dpcm 15 luglio 2020 il Governo proroga le misure decise lo scorso 11 giugno fino alla fine del mese con la possibilità di un ulteriore prolungamento in base alla curva epidemiologica. mascherine al chiuso L’obbligo delle mascherine resta al chiuso e sui mezzi di trasporto. All’aperto si potrà stare senza ... Leggi su newsmondo

sole24ore : Coronavirus, dalle mascherine obbligatorie in luoghi chiusi al distanziamento: le misure che vanno verso la proroga… - rinaldo25351678 : RT @04Carmen20: @Burletta12 @Avalon06802384 @napam_51 Parla della cultura di quelli che i primi di marzo promuovevano gli aperitivi in piaz… - napam_51 : RT @04Carmen20: @Burletta12 @Avalon06802384 @napam_51 Parla della cultura di quelli che i primi di marzo promuovevano gli aperitivi in piaz… - 04Carmen20 : @Burletta12 @Avalon06802384 @napam_51 Parla della cultura di quelli che i primi di marzo promuovevano gli aperitivi… - NewsMondo1 : Dalle mascherine solo al chiuso alle regole per i viaggi in aereo e in treno, la bozza del nuovo dpcm… -

Ultime Notizie dalla rete : Dalle mascherine Il valzer delle mascherine: ecco dove sono obbligatorie e dove no dal 15 luglio Il Sole 24 ORE Seveso, durante il lockdown super lavoro per Polizia e Protezione civile

L’epidemia di “coronavirus” e il conseguente stato di emergenza che ha interessato tutto il Paese ha costretto a un “surplus” di lavoro la Polizia Locale e il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civi ...

Montevarchi Estate 2020, rassegna cinematografica “Quelle sere al cinema”: proiezione del film “Tutti pazzi per Mary”

Continua mercoledì 15 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal tit ...

L’epidemia di “coronavirus” e il conseguente stato di emergenza che ha interessato tutto il Paese ha costretto a un “surplus” di lavoro la Polizia Locale e il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civi ...Continua mercoledì 15 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal tit ...