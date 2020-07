Crolla il solaio di un ristorante, muore un uomo a Sonnino (Di martedì 14 luglio 2020) Crolla il solaio di un ristorante a Sonnino, paesino in provincia di Latina: muore un uomo. Sono stati inutili i soccorsi Crolla il solaio di un ristorante e muore un uomo. Il tragico evento è accaduto a Sonnino, località Frasso, paesino in provincia di Latina. Immediati sono stati i soccorsi ma purtroppo anche inutili. Quando l’ambulanza del 118 è giunto sul posto, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Troppo grande la massa del solaio Crollato e troppo anche il peso che ha schiacciato la vittima. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe una persona ... Leggi su bloglive

