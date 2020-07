Covid-19, donna prende ascensore: infettate 71 persone (Di martedì 14 luglio 2020) Covid-19, donna in ascensore infetta ben 71 persone. Il fatto è avvenuto poche ore fa e sta spingendo ad importanti riflessioni la comunità scientifica. Il Covid-19 non è ancora sconfitto, che ci piaccia ammetterlo o meno. Le persone continuano ad infettarsi e a morire ogni giorno che passa. In Italia, ma soprattutto nel resto del … L'articolo Covid-19, donna prende ascensore: infettate 71 persone proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

fattoquotidiano : Ammalata durante la fase acuta della pandemia, negativizzata e ora di nuovo positiva al Covid-19. È accaduto a una… - HuffPostItalia : A Pozzuoli una donna guarita dal Covid-19 torna positiva dopo mesi - repubblica : #LaPrimaCosaBella di martedì #14luglio 2020 è la donna che per amore sfidò il Covid, lavando i piatti ed entrando i… - __Towanda : RT @Tremenoventi: *Donna salva il pianeta dal riscaldamento globale mentre scopre il vaccino per il covid e con l’altra mano salva l’ultimo… - infoitinterno : Pensioni anticipate 2020: Quota 100, Quota 41, Opzione Donna quale sorte post Covid 19? | Pensioni Per Tutti -