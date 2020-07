Conti correnti obbligatori e divieto di recesso: la riforma in arrivo (Di martedì 14 luglio 2020) Obbligo di apertura di c/c e divieto di recesso se il saldo è attivoNon si può negare l'apertura di un conto correnteLe proteste del Presidente ABILa controproposta: conto base ampliatoObbligo di apertura di c/c e divieto di recesso se il saldo è attivoTorna su Il ddl n. 1712 Contiene una sola disposizione, ma di rilevante interesse. Con questo articolo del ddl 1712, ora all'esame del Senato, si vuole introdurre nel codice civile, dopo l'art. 1857 il nuovo art. 1857-bis dedicato all'apertura e chiusura del rapporto di conto corrente, del seguente tenore: "La banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo." Non ... Leggi su studiocataldi

