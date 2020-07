Concorsi nella pubblica amministrazione: ecco i bandi in scadenza a luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Con questo articolo riassumiamo i Concorsi in scadenza nei prossimi 15 giorni. Si tratta di procedure concorsuali rivolte a personale con licenza media, diploma e laurea. Le selezioni riguardano assunzioni nei comuni, in aziende sanitarie, nei Ministeri e le risorse inserite in vari ruoli con contratto a tempo pieno e indeterminato. ecco una lista dei Concorsi in scadenza e i link per trovare informazioni. Concorsi e assunzioni in scadenza dal 15 al 30 luglio 2020 Come sappiamo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 ha sospeso alcuni Concorsi e rimandato altri. Nonostante tutto ciò, in questi mesi di lockdown, nella Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi ... Leggi su notizieora

NotizieOra : #Concorsi nella pubblica amministrazione: ecco i bandi in scadenza a luglio - Franpesca_ : @vincef_ Dico che l’approccio accademico dato nella maggior parte delle università italiane ti indirizza verso avvo… - 20Ventiblog : Concorsi pubblici nella fase 3 post COVID-19: cos'è cambiato? Ce lo spiega @Rosamar28584885 ?? - patrizio23564 : @paulolden1 @LupoExpress @Bacc_investor93 @lavoceinfo vede io ho lavorato nel privato per 25 anni ero amministrativ… - CelesteTorino : @AntonioNaddeo @MicheTiraboschi E' vero, c'è anche di peggio. Tipo quelle dove chi sta nella stanza A non sa che co… -