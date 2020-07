Chicago PD 6 mette Antonio a rischio e con lui tutta la squadra: anticipazioni episodi 14 e 21 luglio (Di martedì 14 luglio 2020) Nuova settimana in compagnia di Chicago PD 6 che torna nel prime time di Italia1 con ben tre episodi dopo il successo della scorsa settimana. La programmazione italiana continua mettendo prima l'accento su Malik e, la prossima settimana, anche su Antonio. Siamo ormai al giro di boa e la prossima settimana saremo alle prese con quello che negli Usa è stato il finale di metà stagione e l'inizio della seconda parte.L'appuntamento oggi è fissato alle 21.30 con gli episodi 6, 7 e 8 dal titolo "Vero o falso", "Questione di secondi" e "Nero o blue" in cui la moglie di un consigliere politico viene aggredita e picchiata a morte. Voight mette subito in moto la squadra per trovare il responsabile.Ecco il promo del primo episodio in onda ... Leggi su optimagazine

Le vite segrete della famiglia Sorensen sotto la maschera della Chicago per bene

Secondo E. M. Forster (l’autore inglese di Camera con vista) le regola base per un romanzo sono tre. Uno: il romanzo racconta una storia di una determinata durata. Due: nel romanzo deve accadere qualc ...

