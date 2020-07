Bari, statale 16 nei pressi dello svincolo per Torre a Mare, auto si ribalta, ragazza di soli 19 anni in ospedale (Di martedì 14 luglio 2020) Un tratto di strada molto trafficato soprattutto di questi periodi è indubbiamente la statale 16 tra Bari e la frazione di Torre a Mare. Un’auto per cause in via di accertamento, nel tardo pomeriggio di oggi, si è quasi del tutto ribaltata. Alla guida del mezzo c’era una ragazza di soli 19 anni che è stata soccorsa e trasportata al Policlinico dove le hanno riscontrato un trauma toracico. In pochi minuti, a causa dell’incidente , sulla statale 16 in direzione nord si è formata una lunghissima coda. Leggi su baritalianews

LaGazzettaWeb : Bari, schianto tra due auto sulla Statale 16: ci sono feriti, traffico in tilt - rep_bari : Incidente a Polignano a Mare: due feriti. La statale 16 torna libera dopo il blocco in direzione nord [aggiornament… - rep_bari : Incidente a Polignano a Mare: due feriti. La statale 16 bloccata in direzione nord [aggiornamento delle 10:40] - baritoday : Frutti di mare e prodotti ittici senza tracciabilità: fermato furgone, maxi sequestro sulla Statale 100… - BariLive : Bari: Sfrecciano con l'auto sulla Statale 16: nel bagagliaio un monopattino del Comune, 4 denunciati -

Ultime Notizie dalla rete : Bari statale Bari, schianto tra due auto sulla Statale 16: ci sono feriti, traffico in tilt La Gazzetta del Mezzogiorno Bari, statale 16 nei pressi dello svincolo per Torre a Mare, auto si ribalta, ragazza di soli 19 anni in ospedale

Un tratto di strada molto trafficato soprattutto di questi periodi è indubbiamente la statale 16 tra Bari e la frazione di Torre a Mare. Un’auto per cause in via di accertamento, nel tardo pomeriggio ...

Accademie statali, il calabrese Giuseppe Soriero eletto presidente

Valorizzare e rafforzare il modello italiano della formazione artistica attraverso l’aggiornamento dei percorsi formativi e il potenziamento della ricerca. È questo l’obiettivo che si pone la ricostit ...

Un tratto di strada molto trafficato soprattutto di questi periodi è indubbiamente la statale 16 tra Bari e la frazione di Torre a Mare. Un’auto per cause in via di accertamento, nel tardo pomeriggio ...Valorizzare e rafforzare il modello italiano della formazione artistica attraverso l’aggiornamento dei percorsi formativi e il potenziamento della ricerca. È questo l’obiettivo che si pone la ricostit ...