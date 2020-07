Annuncia il suicidio in diretta Facebook: uomo inglese si toglie la vita (Di martedì 14 luglio 2020) In una diretta su Facebook aveva Annunciato il suicidio. Gli utenti lo avevano implorato di non farlo, ma Jonathan Bailey si toglie la vita nella sua casa a Newcastle-under-Lyme. Jonathan Bailey era un’attivista inglese per la salute mentale, aveva 50 anni e in una diretta su Facebook sabato scorso aveva Annunciato l’intenzione di volersi suicidare. È stato uno degli ultimi gesti compiuti dall’uomo inglese, il cui corpo senza vita è stato ritrovato nella sua abitazione a Newcastle under Lyme. A seguire il live in cui Jonathan ammetteva di voler compiere l’estremo gesto circa 400 utenti, che hanno segnalato in presa ... Leggi su bloglive

