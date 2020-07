The Resident la seconda stagione debutta dal 14 luglio su Rai 1 (Di lunedì 13 luglio 2020) The Resident 2 su Rai 1 dal 14 luglio, tre episodi in prima visione in chiaro. La trama Torna nell’estate di Rai 1 la serie The Resident, capace di conquistare il pubblico con la forza dell’umanità delle sue storie. Oltre al classico medical drama con i drammi dei malati, la serie affronta anche temi attuali con lo stile del thriller in particolare soffermandosi sul problema del sistema sanitario privato costruito sul profitto. Ma non mancano anche le più classiche storie d’amore tra i protagonisti. La serie tornerà negli USA (e in Italia su Fox) con la quarta stagione (si la Rai sta indietro di un’intera annata), la terza stagione è già stata tutta trasmsessa da FoxLife (e Fox). THE Resident – La 2^ ... Leggi su dituttounpop

