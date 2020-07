Sondaggi elettorali Tecnè: l’81,4% degli elettori M5S vuole Conte leader (Di lunedì 13 luglio 2020) Sondaggi elettorali Tecnè: l’81,4% degli elettori M5S vuole Conte leader Gli ultimi Sondaggi elettorali Tecnè per l’Agenzia Dire pubblicati il 10 luglio delineano due scenari di voto. Il primo prende in esame la situazione attuale che vede la Lega in difficoltà (-0,2%) scendere al 25,3% mentre il Pd guadagna consensi portandosi a 20,4%. Piccole variazioni di voto per Fratelli d’Italia che flette al 15,8% e Movimento 5 Stelle che sale al 14,7%. Stabile Forza Italia all’8,2% mentre Italia Viva scende di un gradino (2,9%) sotto la soglia di sbarramento del 3% avvicinandosi ad Azione (2,8%). La Sinistra cresce al 2,7% mentre i Verdi rimangono fermi all’1,8% a pari merito con +Europa. Tutti ... Leggi su termometropolitico

