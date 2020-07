Si dimettono tre dirigenti di Ubisoft per abusi e molestie sessuali. Ma lo show dei giochi non si ferma (Di lunedì 13 luglio 2020) Terremoto nell’azienda francese, i dipendenti denunciano molestie e un luogo di lavoro tossico Il ciclone che si è abbattuto su Ubisoft a giugno riguardo molestie sessuali e sessismo, era solo l’antipasto: allora si è dimesso Ashraf Ismail, il creative director di Assassin’s Creed Valhalla, ma a quanto pare era solo la punta dell’iceberg di un comportamento tossico molto … Leggi su it.mashable

CandidoRomano : Dimissioni importanti in casa #Ubisoft: - Serge Hascoet, numero due del colosso francese e chief creative officer… - zazoomnews : Si dimettono tre dirigenti di Ubisoft per abusi e molestie sessuali. Ma lo show dei giochi non si ferma -… - Piergiulio58 : Si dimettono tre dirigenti di Ubisoft per abusi e molestie sessuali. Ma lo show dei giochi non si ferma. - MashableItalia : Si dimettono tre dirigenti di #Ubisoft per abusi e molestie sessuali. Ma lo show dei giochi non si ferma - EDINHOCSM : @MarcoKappa11 Tre goal, Conte e Marotta che si dimettono... la mia ottava -

Ultime Notizie dalla rete : dimettono tre Sindaco di Erice, il punto sulle indagini: si dimettono tre assessori Giornale di Sicilia Valentina Sampaio nella storia: la prima modella trans su Sports Illustrated

Valentina Sampaio è la prima modella trans ad apparire sulla famosa rivista Sports Illustrated. Un palcoscenico importantissimo per le modelle; dove sfoggiare una perfetta forma fisica da vera e propr ...

Porto Recanati, Scossicci-Del Sole: si dimette il presidente

Ha presentato ieri le dimissioni da presidente del quartiere Scossicci-Del Sole, Rossano Mandolini, e ora il comitato si scioglierà visto che nessun membro ha dato la propria disponibilità per succede ...

Valentina Sampaio è la prima modella trans ad apparire sulla famosa rivista Sports Illustrated. Un palcoscenico importantissimo per le modelle; dove sfoggiare una perfetta forma fisica da vera e propr ...Ha presentato ieri le dimissioni da presidente del quartiere Scossicci-Del Sole, Rossano Mandolini, e ora il comitato si scioglierà visto che nessun membro ha dato la propria disponibilità per succede ...