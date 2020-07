Roma, paura al mercato rionale: incendio tra i banchi, intervengono i Vigili del Fuoco (Di lunedì 13 luglio 2020) incendio oggi pomeriggio in Via Luigi Amoroso, in zona Fleming a Roma. Il rogo ha interessato i banchi del mercato rionale poco dopo le 16.35 facendo scattare immediatamente l’allarme. incendio al mercato rionale a Roma Otto in tutto i banchi danneggiati dalle fiamme. Nessuna persona è rimasta tuttavia coinvolta. Le cause per ora sono da ritenersi imprecisate. Per sedare il rogo sono intervenute le squadre di Prati(9A) e Montemario(8A) il carro autoprotettori (TA6) ed un’autobotte. Presente anche la Polizia di Roma Capitale per quanto di competenza. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Roma paura Coronavirus Lazio, i focolai fanno paura: in una settimana scoperti 52 nuovi positivi Il Messaggero Scossa di terremoto in Friuli. Ultima ora

Una scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa In Friuli Venezia Giulia. La scossa è stata registrata a 7 km a sud-ovest di Forni di Sotto (UD) alle 14.06 (ora italiana). Il terremoto ha avut ...

Coronavirus, nel Lazio 24 nuovi casi: il 92% viene dall'estero. Bimba contagiata a Latina, positiva donna rientrata dalle Filippine

Sono 22 i casi di contagio da coronavirus nel Lazio. Di questi, ha precisato l'assessore alla Salute D'Amato, il 92% sono di importazione, legati a voli di ritorno da Bangladesh, uno dalle Filippine e ...

