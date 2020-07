Qui Torino, sono 23 i convocati da Longo per l’Inter: l’elenco completo (Di lunedì 13 luglio 2020) I convocati di Longo in vista di Inter-Torino Questa sera il Torino sfiderà l’Inter allo stadio Giuseppe Meazza di Milano nella trentaduesima giornata della Serie A 2019/2020. In vista della trasferta meneghina, Moreno Longo ha diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori: l’elenco completo. PORTIERI: Rosati, Sirigu, Ujkani DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Dijdij, Ghazoini, Izzo, Lyanco, N’Koulou, Singo CENTROCAMPISTI: Adopo, Berenguer, Greco, Lukic, Meitè, Rincon ATTACCANTI: Belotti, Edere, Millico, Verdi L'articolo Qui Torino, sono 23 i convocati da Longo per l’Inter: l’elenco ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : Qui Torino Qui Torino - Due opzioni per Longo: confermare il 3-5-2 o tornare al 3-4-2-1. La probabile Fcinternews.it Alle 19 torna il “Decameron rossoblù”: ospiti Ignazio Oliva e Beppe Nuti. Tema della puntata: Torino-Genoa

Alle ore 19:00 sulle nostre pagine Facebook (CLICCA QUI) e su Pianetagenoa1893.net saranno nostri graditissimi ... Argomento della puntata: dopo la vittoria contro la Spal, il Grifone vola a Torino ...

News alla radio da Torino e dal Piemonte in breve – ore 12.00

A ritrovarli integri è stato il gestore di uno chalet: «Non li venderò: resteranno qui a disposizione di tutti» Ex Embraco si conferma uno dei tavoli più difficili su cui il Piemonte si giocherà la ...

