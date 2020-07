Polonia: vittoria di misura per Duda al ballottaggio (Di lunedì 13 luglio 2020) Una vittoria con un margine stretto per Andrzej Duda che ha battuto Rafal Trzaskowski. Il presidente uscente ha ottenuto il 51,21% mentre il sindaco di Varsavia si è fermato al 48,79%. Elezioni ... Leggi su tg.la7

GrimoldiPaolo : Quoto questo libero e bravo giornalista polacco. Forza Polonia! Grande vittoria! #DUDA202O ! - EURACTIVItalia : In #Polonia il nazionalista Andrzej #Duda si riconferma presidente dopo un serrato testa a testa con il sindaco di… - VirgilioVazzari : Presidenziali in Polonia: Duda si conferma presidente. Vittoria di misura sul sindaco di Varsavia, Trzaskowski - Giammo3 : RT @Giammo3: @GiorgiaMeloni @AndrzejDuda @pisorgpl @ECRparty Vittoria netta, nonostante ciò che dicano i soliti giornali italiani. #Polonia… - mludodc : RT @Giammo3: @GiorgiaMeloni @AndrzejDuda @pisorgpl @ECRparty Vittoria netta, nonostante ciò che dicano i soliti giornali italiani. #Polonia… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia vittoria

Andrzej Duda ha vinto le elezioni presidenziali in Polonia. Il presidente uscente è stato riconfermato per una manciata di voti, battendo con il 51,2% al ballottaggio lo sfidante Rafal Trzaskowski che ...Le proiezioni (con il 99 per cento dei seggi scrutinati) lo danno vincitore con il 51,2 per cento dei voti Il candidato della destra populista, Andrzej Duda, ha vinto le elezioni presidenziali in Polo ...