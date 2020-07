Polonia, rieletto presidente il conservatore Duda. Schiaffo a Ue e Lgbt (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma, 13 lug – Il conservatore Andrzej Duda, 48 anni, è stato rieletto presidente della Polonia vincendo il duello con l’avversario Rafal Trzaskowski. Quest’ultimo, sindaco di Varsavia coetaneo di Duda, aveva incentrato la campagna elettorale su una linea più progressista e assicurando relazioni più strette con l’Ue. Una linea che non ha pagato, per quanto la Polonia sia di fatto spaccata in due. “La Polonia si è divisa”, ha titolato non a caso il quotidiano Rzeczpospolita. Il presidente uscente è stato infatti riconfermato con il 51,21% a fronte del 48,79% di Trzaskowski. Pochi punti percentuali di distacco insomma, eppure sufficienti a rafforzare Diritto e ... Leggi su ilprimatonazionale

