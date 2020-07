Polonia, Duda vince il ballottaggio delle presidenziali (Di lunedì 13 luglio 2020) In Polonia il presidente uscente Andrezj Duda ha vinto il ballottaggio contro Rafal Trzaskowski: affluenza record dal 1989 Si è tenuto ieri, domenica 12 Luglio 2020, in Polonia il ballottaggio per le presidenziali tra il presidente uscente Andrezj Duda e il sindaco di Varsavia, nonchè numero uno di Piattaforma Civica, partito europeista di Centro Destra. A spoglio quasi ultimato , l’affluenza ha fatto registrare il dato record dal 1989 del 68,9 %, le urne riconfermano Duda a presidente del Paese: vicino al partito nazionalista Diritto e Giustizia, Duda è noto per le sue politiche conservatrici e di “difesa dei valori tradizionali”. Nei fatti, questo si è tradotto spesso in una limitazione ... Leggi su zon

