Patrick Zaki, l’ultima decisione sulla detenzione fa discutere (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel 158esimo giorno di prigionia per Patrick Zaki arriva una notizia incredibile sulla sua detenzione preventiva che sta facendo molto discutere. Un dramma che continua a consumarsi senza sosta: ”Gli attivisti vicini a Patrick Zaki hanno reso nota la decisione del giudice: rinnovo della detenzione preventiva per 45 giorni. Una decisione assurda, atroce, arbitraria e … L'articolo Patrick Zaki, l’ultima decisione sulla detenzione fa discutere proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

