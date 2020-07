Naya Rivera è morta, trovato il corpo nel lago (Di lunedì 13 luglio 2020) Il cadavere dell’attrice di Glee Naya Rivera è stato ritrovato nel lago Piru della Southern California. Lo ha comunicato lo sceriffo della contea di Ventura che da circa una settimana si stava occupando delle operazioni di ricerca. Naya Rivera è morta, trovato il corpo nel lago L’attrice era sparita l’8 luglio, dopo aver portato il... L'articolo Naya Rivera è morta, trovato il corpo nel lago proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

La triste notizia, paventata dagli inquirenti, si è materializzata. È stato trovato il corpo senza vita dell’attrice Naya Rivera, tra le protagoniste della serie tv Glee. Quattro giorni fa l’allarme, ...L'attrice e il padre del piccolo, l'attore Ryan Dorsey, avevano divorziato nel 2018.. just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020 Naya scende dall'auto, fa u ...