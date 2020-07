Macchina agricola a prezzo conveniente: denunciate 3 persone per truffa (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato un uomo e due donne della provincia di Reggio Calabria, ritenuti responsabili del reato di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da un uomo del luogo che, dovendo acquistare un trattore, veniva attratto da un annuncio pubblicato su un noto sito on-line: considerato l’ottimo prezzo, non esitava quindi a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul mezzo sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa. Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessato il quale “bloccava l’affare” versando circa 6.500 euro mediante ricarica su carta prepagata e bonifico sul conto corrente. Ma, ricevuta ... Leggi su anteprima24

irpiniatimes1 : MACCHINA AGRICOLA A PREZZO CONVENIENTE: TRE PERSONE DENUNCIATE PER TRUFFA - medicojunghiano : RT @Useppe00: In Italia, in media dall'inizio dell'anno, ogni 70 ore un lavoratore del settore primario è morto ucciso da una macchina agri… - savizzo : L’#atalanta è una macchina “agricola” #JuventusAtalanta - paoloparenti9 : RT @Useppe00: In Italia, in media dall'inizio dell'anno, ogni 70 ore un lavoratore del settore primario è morto ucciso da una macchina agri… - _aglaiaP : RT @Useppe00: In Italia, in media dall'inizio dell'anno, ogni 70 ore un lavoratore del settore primario è morto ucciso da una macchina agri… -

Ultime Notizie dalla rete : Macchina agricola Incendio Loreto Aprutino, macchina agricola a fuoco nella notte: vigili del fuoco in azione [FOTO] PescaraPost Intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole -Quinto aggiornamento FAQ

Sono state aggiornate con nuovi quesiti le FAQ relative alla domanda di sostegno per l'intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole ...

La fattoria dei sussidiCome i populisti dell’Europa centrale hanno imparato a lucrare sui finanziamenti europei

La settimana scorsa la Corte suprema slovacca ha disposto la custodia cautelare per l’imprenditore Norbert Bödör, ribaltando la precedente decisione di un giudice della Corte penale specializzata, che ...

Sono state aggiornate con nuovi quesiti le FAQ relative alla domanda di sostegno per l'intervento 4.1.1 - Miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globale delle imprese agricole ...La settimana scorsa la Corte suprema slovacca ha disposto la custodia cautelare per l’imprenditore Norbert Bödör, ribaltando la precedente decisione di un giudice della Corte penale specializzata, che ...