La moviola del CorSport: Napoli-Milan, bene il rigore, ma Theo Hernandez meritava il rosso (Di lunedì 13 luglio 2020) Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna giudica la direzione di gara di Napoli-Milan da parte dell’arbitro La Penna da 7 in pagella. Ma con un errore pesante: manca un cartellino rosso per Theo Hernandez. “Manca un rosso ed è pesante: l’entrata di Theo Hernandez sulla tibia di Milik è brutta e pericolosa, non ha avuto conseguenze solo perché il giocatore rossonero non ha affondato. La Penna ha optato per il giallo, Rocchi al VAR glielo ha supportato. Non va: gamba tesa, piede a martello, a repentaglio l’incolumità dell’avversario”. Pinna giudica corretta l’espulsione di Saelemaekers e anche il rigore su Bonaventura per il fallo di Maksimovic. Ma ... Leggi su ilnapolista

Ultime Notizie dalla rete : moviola del Moviola Napoli-Milan, Bonaventura cerca e trova il rigore Sport Fanpage Juve: più Muriel che De Roon, ma i due rigori ci sono

Al 3’ Palomino duro su Dybala a fondocampo, punizione su segnalazione del primo assistente, ma ci stava anche il giallo. Al 10’ eccessivo il giallo a Bernardeschi su Castagne. Al 54’ il braccio sinist ...

La Penna fischia il penalty nel secondo tempo al Milan che permette ai rossoneri di trovare il pareggio per 2-2 al San Paolo. Appare netto il rigore per il Milan nonostante le proteste del Napoli che ...

