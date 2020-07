La cometa Neowise sui nostri cieli, come vederla (Di lunedì 13 luglio 2020) Occhi al cielo per osservare la cometa Neowise che sta diventando sempre più visibile. Il prossimo 23 luglio si avrà il culmine della visibilità, ma la cometa rimarrà visibile fino all'inizio di agosto e, a occhio nudo, per l'intero mese di luglio. Molte comete si frantumano transitando di fronte al Sole, ma così non è accaduto a Neowise che ha sorpassato brillantemente – è il caso di dirlo – il pericoloso passaggio. Le comete sono infatti composte da gas ghiacciati (anidride carbonica, metano, ammoniaca), acqua ghiacciata, detriti rocciosi e minerali che la teoria vuole siano i residui della condensazione della nebulosa da cui si formò il Sistema Solare. C/2020 F3 ... Leggi su gqitalia

