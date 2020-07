Instagram e Facebook contro la terapia di conversione: vietati i post che la propongono (Di lunedì 13 luglio 2020) Instagram, popolare app social basata sulla condivisione delle immagini e da qualche anno parte della famiglia Facebook, ha da poco annunciato di voler eliminare tutti i post e i video che promuoveranno in qualche modo la cosiddetta terapia di conversione o terapia riparatrice. Quest’ultimo è un approccio pseudoscientifico ancora oggi molto diffuso tra numerosi psicoterapeuti e associazioni a sfondo religioso, in particolare negli Stati Uniti ma anche in Europa e in molte altre parti del mondo, basato su pratiche che mirano a convertire in eterosessuali persone con differenti orientamenti sessuali. La decisione è stata adottata dopo che in Gran Bretagna diversi attivisti hanno chiesto alla piattaforma di intervenire nei confronti di chi pubblicizzava questa forma di ... Leggi su ilfattoquotidiano

