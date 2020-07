Il servizio TIM Pay for Me sarà chiuso a breve (Di lunedì 13 luglio 2020) Come annunciato qualche giorno fa, TIM oggi ha pubblicato sul suo sito Web l'avviso relativo alla prossima chiusura del servizio Pay for Me. L'articolo Il servizio TIM Pay for Me sarà chiuso a breve proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

