Il giovane Montalbano, in replica la seconda stagione: L’uomo che andava appresso ai funerali (Di lunedì 13 luglio 2020) Montalbano ha due volti: quello “storico” e adulto di Luca Zingaretti e quello acerbo e chiomato di Michele Riondino, che torna in replica in tv con la seconda stagione dello spin-off dedicato alle avventure de Il giovane Montalbano da lunedì 13 luglio alle 21.25 su Rai1. Accanto a lui il suo affiatato gruppo di colleghi Mimì Augello (Alessio Vassallo), Carmine Fazio (Andrea Tidona), il caotico Catarella (Fabrizio Pizzuto) e Giuseppe Fazio (Beniamino Marcone). Ritroveremo anche Sarah Felberbaum nel ruolo della fidanzata Livia Burlando, con la quale i rapporti stanno crescendo e all’orizzonte si profila il fatidico passo che conduce all’altare. Ma il destino ci mette, come sempre, lo zampino… “In questa edizione vedremo un ... Leggi su tvzap.kataweb

