H&M chiude due negozi e trasferisce i lavoratori lontano da casa: «Avvisati su WhatsApp, una danza macabra sulla nostra pelle» (Di lunedì 13 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (13 luglio)«Il 7 luglio ci hanno inviato un messaggio su WhatsApp, seguito poi da una raccomandata, in cui annunciavano che dopo tre giorni saremmo stati trasferiti in altri punti vendita. Si tratta di trasferimenti punitivi, molti anche a distanza di 50 km dalla propria residenza. Una spinta verso il baratro. Io ho pianto un’ora e mezza quando ho letto quel messaggio, ero nervosa e delusa. Dopo 12 anni di lavoro mi hanno trattata così… Una danza macabra sulla nostra pelle, questa è una guerra». A parlare a Open è Barbara Rizzardi, dipendente di H&M in uno dei negozi – quello in zona Corso Buenos Aires a Milano – che la nota azienda di abbigliamento svedese ha deciso di chiudere in ... Leggi su open.online

