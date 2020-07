Far Cry 6 Collector's Edition includerà una spettacolare replica di un lanciafiamme (Di lunedì 13 luglio 2020) Durante la presentazione Ubisoft Forward, la società ha pubblicato ufficialmente il trailer di Far Cry 6 e ha annunciato quello che includerà la Collector's Edition.Far Cry 6 Collector's Edition arriverà con una fantastica replica di un lanciafiamme. Accanto a questo, otterremo un artbook, un set di adesivi, un'esclusiva steelbook, una selezione di musiche, un portachiavi, una mappa di Yara in cui si svolge il gioco e la Ultimate Edition del gioco. La Ultimate Edition offre ai giocatori tre cosmetici aggiuntivi e il Season Pass. Il Season Pass avrà almeno tre pacchetti DLC dopo il lancio del gioco. È incluso anche un manuale di istruzioni su come costruire il lanciafiamme.La ... Leggi su eurogamer

