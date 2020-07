Erano Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 kg oggi è così (Di lunedì 13 luglio 2020) Tra i protagonisti di Vite al Limite si ricorda la coppia formata da Vianey e Allen che insieme pesavano quasi 600 chili. Ecco come sono diventati. Vianey e Allen di Vite al Limite Le storie dei protagonisti di Vite al Limite finiscono per appassionare il pubblico a casa che, a distanza di anni, si chiede … L'articolo Erano Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 kg oggi è così proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

zazoomnews : Erano Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 kg oggi è così [FOTO] - #Erano #Vianey #Allen #Limite:… - zazoomblog : Erano Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 kg oggi è così [FOTO] - #Erano #Vianey #Allen #Limite:… -

Ultime Notizie dalla rete : Erano Vianey

MeteoWeek

Nel luglio del 2019 su Real Time è stata raccontata a Vite al limite la storia di Vianey Rodriguez e Allen Lewis. Lei aveva 35 e lui 51 anni, con la coppia che vive a Chicago, nell’Illinois. Durante i ...Come stanno Vianey e Allen di Vite al Limite: la coppia da 600 chili oggi è così e non potrete credere ai vostri occhi. Come stanno oggi Vianey Allen Vite al Limite Il programma Vite al Limite, in ond ...