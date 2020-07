EMUI 10.1 su Honor View 20: distribuzione avviata in Europa (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo averlo fatto per la serie Honor 20, il produttore cinese ha rilaciato Magic UI 3.1 (EMUI 10.1) per Honor View 20/Honor V20 nel mercato globale, a partire dai paesi europei. Come riportato da 'Huawei Central', risale a soli pochi giorni fa la notizia della distribuzione in Europa dell'aggiornamento per Honor 20 e Honor 20 Pro (ve ne avevamo parlato in questo articolo), ed ora l'implementazione si sta espandendo gradualmente, fino a coinvolgere anche altri modelli. Gli utenti di Honor View 20 potranno eseguire l'installazione di Magic UI 3.1 (EMUI 10.1) attraverso l'app di supporto, così da ricevere anche le nuove funzionalità fornite dall'upgrade. Nel mese di ... Leggi su optimagazine

infoitscienza : Chiarita la lista con 21 Huawei e Honor che otterranno EMUI 11 | non è ufficiale - infoitscienza : Chiarita la lista con 21 Huawei e Honor che otterranno EMUI 11: non è ufficiale - DarioConti1984 : Huawei EMUI 10.1 e Honor Magic UI 3.1. Ecco la lista ufficiale dei telefoni che la riceveranno a luglio… - CellulareMag : Huawei EMUI 10.1 e Honor Magic UI 3.1. Ecco la lista ufficiale dei telefoni che la riceveranno a luglio.… - GizChinait : EMUI 11: no, questa non è la roadmap ufficiale di #HUAWEI #EMUI11 #HONOR -

Ultime Notizie dalla rete : EMUI Honor Iniziato ufficialmente il rilascio della EMUI 10.1 su Android 10 per Honor 20 e 20 Pro (foto) Androidworld EMUI 10.1 su Honor View 20: distribuzione avviata in Europa

Dopo averlo fatto per la serie Honor 20, il produttore cinese ha rilaciato Magic UI 3.1 (EMUI 10.1) per Honor View 20/Honor V20 nel mercato globale, a partire dai paesi europei. Come riportato da ‘Hua ...

Honor 20 e Honor 20 Pro si aggiornano alla MagicUI 3.1 basata su Android 10

Negli ultimi mesi è diventato difficile consigliare gli smartphone Huawei e Honor per via della grande assenza dei Google Play Services, anche se dal punto di vista hardware le due aziende hanno mante ...

Dopo averlo fatto per la serie Honor 20, il produttore cinese ha rilaciato Magic UI 3.1 (EMUI 10.1) per Honor View 20/Honor V20 nel mercato globale, a partire dai paesi europei. Come riportato da ‘Hua ...Negli ultimi mesi è diventato difficile consigliare gli smartphone Huawei e Honor per via della grande assenza dei Google Play Services, anche se dal punto di vista hardware le due aziende hanno mante ...