Elezioni Polonia 2020: risultati e chi ha vinto. I dati definitivi (Di lunedì 13 luglio 2020) Elezioni Polonia 2020: risultati e chi ha vinto. I dati definitivi Elezioni Polonia 2020: alla fine il ballottaggio ha incoronato Andrzej Duda; il presidente uscente ha sconfitto Rafal Trzaskowski con più del 50% dei voti, conquistando così un nuovo mandato.Segui Termometro Politico su Google News Elezioni Polonia: vince Duda con più del 50% Elezioni Polonia 2020: il ballottaggio di ieri, domenica 12 luglio, alla fine ha premiato il Presidente uscente Duda che ha ottenuto un nuovo mandato grazie ad oltre il 50% dei voti incassati. Dal canto suo, lo sfidante Rafal Trzaskowski non è riuscito a ... Leggi su termometropolitico

you_trend : ?? #BREAKING ???? #Polonia, ballottaggio delle elezioni presidenziali - exit poll Ipsos Andrzej #Duda (Diritto e Gius… - Corriere : Elezioni presidenziali in Polonia, è testa a testa tra sovranisti ed europeisti - fattoquotidiano : Elezioni Polonia, il presidente conservatore uscente Duda vince con il 51% dei voti - Aldebaran_4 : RT @Scacciavillani: Informazione di servizio per fascio-comunisti e nazional sovranisti assortiti. Anche Mussolini, Hitler, Chavez e Madur… - BK63805720 : Polonia ha scelto suo Presidente spero,che anche gli Italiani potranno farlo al più presto nelle elezioni dirette c… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Polonia

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria, Assistenza e Contatti. Tutti i marchi ...Il populista di destra Andrzej Duda, molto vicino alle posizioni di Donald Trump, ha battuto con un margine risicato l’avversario eurofilo, Rafal Trzaskowski. Duda ha ottenuto il 51,21% mentre il sind ...