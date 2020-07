Di Bernardino: “La riforma degli ammortizzatori sociali è senza dubbio necessaria” (Di lunedì 13 luglio 2020) “La riforma degli ammortizzatori sociali annunciata dal Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, è senza dubbio necessaria per rispondere all’esigenza di assicurare tutela nel reddito ai lavoratori che per effetto dell’emergenza Covid19 hanno sospeso o ridotto la propria attività lavorativa”. Cosi in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio. “La crisi che stiamo attraversando ha colpito notevolmente i redditi dei lavoratori e inciderà in modo significativo sul mercato del lavoro. Per questo motivo credo sia necessario che l’utilizzo degli ammortizzatori sociali sia accompagnato da misure di politica attiva e di riqualificazione ... Leggi su romadailynews

