De Martino, tradimento con iPad e storia con Mariana? Confessione in diretta (Di lunedì 13 luglio 2020) Stefano De Martino continua a replicare ai gossip sulla sua vita privata nel corso delle nuove puntate di Made in Sud, in onda con successo su Rai 2 ogni lunedì sera. Da quando l’ex ballerino di Amici ha mollato di nuovo la moglie Belen Rodriguez i pettegolezzi sulle sue faccende di cuore si sprecano quotidianamente. … L'articolo De Martino, tradimento con iPad e storia con Mariana? Confessione in diretta proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

zazoomblog : De Martino e Marcuzzi Belen prima smentisce la storia tra i due e poi pubblica lo stesso fiore viola che per molti… - infoitcultura : Alessia Marcuzzi-Stefano De Martino, Belen smentisce il tradimento - infoitcultura : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi: nuove indiscrezioni sul tradimento - giadinagrisu : RT @tempoweb: Caso De Martino-Belen, il marito di Alessia Marcuzzi va dall'avvocato #alessiamarcuzzi #belenrodriguez #stefanodemartino #pao… - JohSogos : RT @tempoweb: Caso De Martino-Belen, il marito di Alessia Marcuzzi va dall'avvocato #alessiamarcuzzi #belenrodriguez #stefanodemartino #pao… -

Ultime Notizie dalla rete : Martino tradimento L estate dei tradimenti (veri o presunti) Vanity Fair Italia Stefano De Martino, relazione con Mariana Rodriguez: la verità in diretta tv

Dal presunto tradimento con l’iPad alla storia con Mariana Rodriguez: Stefano De Martino si è lasciato andare a una confessione in diretta a Made in Sud. Non accenna a placarsi il gossip sulla vita ...

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, Adriana Volpe: “Non è vero niente”

Da ormai diverse settimane si è fatta sempre più insistente la presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sulla quale i due hanno però mantenuto fino ad adesso il massimo riserbo. Ad ali ...

Dal presunto tradimento con l’iPad alla storia con Mariana Rodriguez: Stefano De Martino si è lasciato andare a una confessione in diretta a Made in Sud. Non accenna a placarsi il gossip sulla vita ...Da ormai diverse settimane si è fatta sempre più insistente la presunta crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sulla quale i due hanno però mantenuto fino ad adesso il massimo riserbo. Ad ali ...