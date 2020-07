Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 13 luglio su Canale 5 (Di lunedì 13 luglio 2020) Daydreamer – Le ali del sogno, le anticipazioni della puntata in onda oggi 13 luglio su Canale 5 Daydreamer – Le ali del sogno è la serie in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 14:45, al posto di Uomini e Donne. Protagonista è Can Yaman, attore già conosciuto dal grande pubblico per aver recitato in Bitter Sweet. Ma quali sono le anticipazioni di Daydreamer di oggi, 13 luglio 2020? Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’episodio. La serie, in onda in prima assoluta, è un incontro di emozioni, ... Leggi su tpi

MediasetPlay : La lunga estate sulle ali del sogno continua... su #Canale5 ed in streaming! Scopri tutte le trame della settimana… - BettaSimone : RT @Carmen14168209: Meravigliosi #CanDem #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDreamer Le Ali Del Sogno Nuova puntata oggi alle 14.4… - MandarinaCinese : era il 10 luglio 2019 #BitterSweet era al 19.5% con 2.200.000 spettatori. 10 luglio 2020 #DayDreamer – Le Ali del S… - Lucia19286384 : RT @QuiMediaset_it: #DayDreamer - Le ali del sogno sta per arrivare... Da mercoledì 10 giugno, alle 14.45 su #Canale5 - Carmen14168209 : Meravigliosi #CanDem #CanYaman #DemetÖzdemir #ErkenciKus #DayDreamer Le Ali Del Sogno Nuova puntata oggi alle… -