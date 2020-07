"Continuiamo a portare gli italiani sulle isole. Ma nessuno ci aiuta" (Di lunedì 13 luglio 2020) Antonio Risolo Assarmatori: "Mai interrotto il servizio. Turismo in risalita, ma introiti a -70%. Servono risorse" Se il Covid ha messo in ginocchio i più svariati settori della nostra economia, il settore marittimo è quello che ne esce più colpito. Stefano Messina, presidente di Assarmatori e vice presidente della Ignazio Messina & C, punta il dito contro il governo che non ha messo in campo aiuti specifici salvo la tassa d'ancoraggio, e neppure per un anno intero. Poca roba considerati i 3 miliardi per il trasporto aereo, la compensazione delle perdite delle ferrovie e la pioggia di milioni per monopattini e affini. Presidente, qual è la situazione dopo il lockdown? «Drammatica. Il nostro è un settore molto integrato, le nostre navi portano materie prime come oil e gas, ma anche secche come il carbone e l'acciaio. Siamo un Paese ... Leggi su ilgiornale

