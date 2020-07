Conte: “Imbarazzante risposta di Aspi. I Benetton non ci prendano in giro” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il premier si scaglia contro il gruppo Atlantia, dopo la nuova proposta arrivata nel weekend. “Quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo”, tuona Conte. Giuseppe Conte non ha peli sulla lingua, quando c’è da giudicare l’ultima mossa fatta da Aspi. La società, al centro del Contenzioso che prevede la revoca della gestione … L'articolo Conte: “Imbarazzante risposta di Aspi. I Benetton non ci prendano in giro” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

