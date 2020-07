Carpi-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming playoff Serie C 2019/2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Carpi-Novara è il match valido per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2019/2020. Gli emiliani sono reduci dalla sfida contro l’Alessandria, la quale era riuscita prima a pareggiare e poi portarsi in vantaggio grazie alla doppietta dal dischetto di Eusepi: decisiva alla fine è stata tuttavia un’altra doppietta, quella di Biasci. Dall’altra parte i piemontesi sono stati trascinati contro il Renate dalla doppietta dell’eterno Pablo Gonzalez. In caso di pareggio all’interno dei 90 minuti passerebbero i padroni di casa. Chi la spunterà dovrà vedersela in semifinale contro la vincente tra Reggio Audace e Potenza. La sfida è in programma alle ore 20:30 di oggi, lunedì 13 ... Leggi su sportface

