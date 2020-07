Bucchioni: "Ancelotti non era in sintonia col gruppo, Gattuso ha fatto cose straordinarie" (Di lunedì 13 luglio 2020) A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista fiorentino, che ha elogiato Rino Gattuso: “I fatti dicono che Gattuso ha fatto cose straordinarie: la squadra crede in lui ed il lavoro & ... Leggi su tuttonapoli

Il modo di fare, e sta venendo fuori la verità in merito, di Ancelotti non era in sintonia con questo gruppo che, non avendo un vero leader in campo, ne ha bisogno di uno in panchina come lo erano ...A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Enzo Bucchioni, giornalista: “I fatti dicono che Gattuso ha fatto cose straordinarie: la squadra crede in lui ed il lavoro è evidente, lo si ...