Blitz in Valle Caudina, Passafiume: “Stroncato clan che stava per nascere sul territorio” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Abbiamo stroncato sul nascere un clan che si stava ramificando in tutta la Valle Caudina”. Questo il commento del Colonnello dei Carabinieri Germano Passafiume, affiancato dal Maggiore Leonardo Madaro nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il Comando provinciale di via Meomartini rispetto alla importante operazione condotta dalla Compagnia dell’Arma di Montesarchio che ha portato stamani all’arresto di nove persone. Per il clan è scattato anche l’aggravante del 416 bis, cioè per i reati con modalità di stampo mafioso. Sono pesantissime le imputazioni a carico dei componenti del gruppo malavitoso, guidato da un 43enne di Moiano. Questi i capi di ... Leggi su anteprima24

LucaMercanti1 : Traffico illecito di rifiuti in Valle d’Aosta, blitz della Finanza: 5 indagati, sequestri e perquisizioni -

Ultime Notizie dalla rete : Blitz Valle Traffico illecito di rifiuti in Valle d'Aosta, blitz della Finanza: 5 indagati, sequestri e perquisizioni gazzettamatin.com Estorsioni e minacce a imprenditori e commercianti, blitz a Benevento con 9 arresti

Nove arresti all’alba nel Beneventano, sgominata una banda criminale che si era specializzata in estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e imprenditori della Valle Caudina. Oggi, ...

Torre Lapillo, vietato mangiare in spiaggia i panini portati da casa

Non vedo problemi con il panino, la frutta, una bottiglietta d’acqua”. “Ogni estate – dice il presidente di Federbalneari, Mauro Della Valle – c’è la questione della frisella o della fetta di anguria ...

Nove arresti all’alba nel Beneventano, sgominata una banda criminale che si era specializzata in estorsioni con metodo mafioso nei confronti di commercianti e imprenditori della Valle Caudina. Oggi, ...Non vedo problemi con il panino, la frutta, una bottiglietta d’acqua”. “Ogni estate – dice il presidente di Federbalneari, Mauro Della Valle – c’è la questione della frisella o della fetta di anguria ...