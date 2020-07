Bambino di 8 anni salvato dal mare in burrasca: sono intervenuti in sette (Di lunedì 13 luglio 2020) mare mosso e bandiera rossa: un Bambino di soli otto anni salvato dal mare in burrasca. Decisivo l’intervento di bagnini e unità di Salvamento. In acqua si erano lanciati anche i genitori senza fortuna Un normale bagno al mare, poi la forte corrente e le onde impetuose che lo hanno spinto al largo rischiando di … L'articolo Bambino di 8 anni salvato dal mare in burrasca: sono intervenuti in sette proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ilpost : Un bambino di 12 anni è stato arrestato in Inghilterra per aver scritto messaggi razzisti a un calciatore - Radio3tweet : Un bambino che cresce allenandosi alla fantastica, diceva, imparerà meglio anche la matematica o la logica. Gianni… - Tg1Raiofficial : La favola di #Madou, un bambino di sei anni. In #Libia era stato separato dalla sua mamma. Il piccolo ha attraversa… - acquarjo : @YEXODAY i tuoi fan trovano delle foto dove sei in topless e un bambino di 5 anni ti regge le tette - habitsile : RT @canyonfools: ma lasciate campare questo bambino in pace e non rompete le palle spammando ovunque le vostre teorie perché spoiler: non s… -